Capacitação, destinada à recepção e integração de quem deseja participar da equipe de ‘palhaços’, será no dia 21 de outubro, no Campus Centro

publicado em 09/10/2017

A Unifev abriu as inscrições para os interessados em participar do Grupo Sorrisoterapeutas. A capacitação, destinada à recepção dos novos membros e à integração deles ao grupo, será no dia 21 de outubro, nos períodos da manhã e da tarde, na Academia da Instituição (Campus Centro).





O Sorrisoterapeutas é formado por alunos e ex-alunos do Centro Universitário de Votuporanga. Seu objetivo é a prestação de serviço voluntário em diversas unidades de saúde do município, a fim de humanizar a experiência da dor, do sofrimento e da perda, por meio do bom humor.





O projeto de responsabilidade social, que é uma atividade de extensão da Unifev, é aberto a toda a população. Os interessados devem se inscrever até o dia 11 de outubro, na Central de Relacionamento da Unifev. Universitários ainda têm a opção online, via Portal. O valor do investimento é de R$ 20.





Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.