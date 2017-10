Provedor Luiz Fernando Góes Liévana, acompanhado do coordenador corporativo e vereador Daniel David, percorreu os 70 gabinetes dos deputados da bancada paulista

publicado em 09/10/2017

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga não mede esforços para manter a Instituição como referência para a região noroeste. Nesta semana, o provedor da Entidade, Luiz Fernando Góes Liévana, esteve em Brasília acompanhado do vereador Daniel David, do coordenador corporativo, Angelo Jabur Bimbato e da assessora Janaína Silva, em busca de emendas parlamentares.

A comitiva visitou os 70 deputados da bancada paulista. A cada reunião, foram apresentados trabalho desenvolvido pelo Hospital, os investimentos realizados na Santa Casa por meio de emendas parlamentares e a articulação de novos recursos. “Solicitamos emendas para custeio e investimento, a fim de melhorar os nossos atendimentos, especialmente do Sistema Único de Saúde (SUS)”, afirmou o provedor.

Luiz Fernando ressaltou a necessidade deste trabalho em Brasília. “Tivemos a oportunidade de apresentar a nossa Instituição aos parlamentares. A Santa Casa é uma entidade que precisa do envolvimento de todos para superar as dificuldades. Os recursos do Governo Federal, que vêm por meio de emendas parlamentares dos nossos deputados e senadores, sem dúvida, são fundamentais para ajudar a manter o Hospital funcionando com qualidade”, complementou.

O vereador enfatizou o apoio da Câmara Municipal para Hospital. “Conhecemos a rotina da Instituição, que ajuda a salvar vidas e depende de recursos públicos para se manter, por isso uma de nossas lutas é justamente a conquista de emendas para a entidade”, disse Daniel David.

A Santa Casa é referência de alta complexidade, para 53 cidades da região, é o único Hospital que atende ao SUS – Sistema Único de Saúde e apenas em 2016, realizou quase 800 mil atendimentos, entre Pronto Socorro, exames, internações, consultas ambulatoriais, cirurgias e partos.