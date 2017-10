O prefeito João Dado recepcionou nesta segunda-feira (9/10) em seu gabinete, o médico brasileiro, Dr. Tarley Vilella encaminhado a Votuporanga por meio do programa Mais Médicos do Governo Federal. A partir de agora, o clínico geral formado no Paraguai assumirá a função na Unidade de Saúde da Família “Josephina Pirotello Pesciotto (Dona Nina)”, no Pozzobon, pelos próximos três anos.

O prazo poderá ser prorrogado por mais três anos, caso haja extensão da permanência do profissional no Programa. Vilella é o segundo profissional encaminhado pelo Programa para Votuporanga. No início de setembro, a médica cubana Dra. Yulianne Barcelay Barrientos chegou ao município para os atendimentos na Policlínica “Dr. Alberto Pesciotto”.

Assim como Yulliane, Vilella passou por um treinamento em Brasília/ DF durante 30 dias, ocasião em que escolheram o município de Votuporanga para atuação. A etapa é obrigatória para todos os médicos com registro no exterior.

Dra Yulliane já realiza os atendimentos normalmente. O médico assumirá os serviços na unidade, após a liberação do RMS (Registro do Ministério da Saúde), documento necessário que permite a sua atuação pelo Mais Médicos com validade restrita à permanência no Programa. Esta permissão será publicada no Diário Oficial da União nas próximas semanas.

Yulianne é formada pela Universidade das Ciências Médicas de Guantánamo de Cuba em 2015. Tarley Vilella é natural de Fernandópolis e graduado pela Universidad del Norte de Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Para o prefeito, o encaminhamento desses novos médicos ao município é um importante reforço para o atendimento e assistência à saúde da população. “Estamos avançando na área da saúde e com a participação desses novos profissionais do Programa, é certo que vamos garantir mais qualidade na atenção básica”.

Por aderir ao Programa, o município torna-se responsável pela concessão de moradia, alimentação e deslocamento do profissional. A habitação pode ser assegurada por meio de disponibilização de imóvel ou acomodação em hotel, bem como pela concessão de auxílio financeiro no valor mínimo de R$ 500 e máximo de R$ 2.500, para que o próprio profissional providencie sua moradia.

Programa Mais Médicos em Votuporanga

De acordo com o termo de renovação e compromisso assinado neste ano, quando o município renovou o contrato junto ao Programa Mais Médicos, a Secretaria Municipal da Saúde solicitou ao Ministério da Saúde providências para o encaminhamento de médicos para atuar na Atenção Básica de Votuporanga.