publicado em 16/10/2017

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Definido para novembro o cronograma com as datas, locais e horários da Campanha de Vacinação gratuita Contra a Raiva, realizado pela Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria da Saúde. A expectativa do Setor de Controle de Endemias e Zoonoses (Secez), para este ano, é vacinar no mínimo 5 mil cães e gatos durante a ação. A vacina antirrábica é uma das principais maneiras de controlar a raiva em áreas urbanas.

A vacinação será disponibilizada em dois sábados, nos dias 11 e 25 de novembro, em mais de 20 postos instalados em várias regiões da cidade, das 8h às 16h. O município recebeu 12 mil doses do Ministério da Saúde para a campanha.

Mais informações sobre a Campanha de Vacinação Contra Raiva Animal podem ser obtidas na Vigilância em Saúde, pelo 0800-770-9786.

Recomendações

A vacina antirrábica é segura e gratuita e devem ser imunizados cães e gatos a partir de quatro meses de idade e que não estejam doentes, com parasitas ou em estado de desnutrição.

Para a vacinação, recomenda-se levar os cães contidos por corrente ou guia e, de preferência, conduzidos por adultos. Os gatos devem ser transportados em gaiolas, caixas de transporte, enrolados em mantas ou em sacos de linhagem. Depois de vacinados, os animais não devem ser submetidos a esforços físicos.

Raiva

Há mais de 20 anos a Secretaria Municipal da Saúde realiza periodicamente o monitoramento para detecção da raiva. Neste período nunca houve registro de casos da doença em Votuporanga.

A doença pode infectar qualquer mamífero, inclusive o homem, por meio da saliva, mordedura ou arranhões, sendo fatal nos casos em que não é dada a assistência médica em tempo hábil. Quem entrar em contato com a saliva de animais desconhecidos ou suspeitos deve lavar a região abundantemente com água e sabão e procurar atendimento médico.