A Secretaria de Saúde de Votuporanga faz um chamamento para mulheres que possam contribuir com o Banco de Leite Humano da cidade. O volume de armazenamento na instituição é baixo e atende a uma média de cinco recém-nascidos, hospitalizados na UTI neonatal da Santa Casa de Misericórdia, que dependem dessa fonte de alimento para sobreviver.

De acordo com a enfermeira do Banco de Leite, Danúbia Franco, a chegada do inverno é uma das causas da baixa no estoque. “Atualmente, estão cadastradas 11 doadoras, mas este número varia, já que é comum que a mulher doe em uma semana e na outra não”, esclarece Danúbia.

As mulheres que queiram iniciar este processo de doação devem estar amamentando seu bebê e ainda apresentar a mama cheia. Para se cadastrar como doadora é preciso apresentar a carteira de pré-natal e documentos pessoais (RG, CPF e Cartão do SUS), no Banco de Leite Humano de Votuporanga, localizado no prédio anexo à Policlínica “Dr. Alberto Pesciotto”, na rua Santa Catarina, nº 3890, Patrimônio Velho.

A equipe de profissionais de saúde do Banco auxilia na simplificação do processo de doação do leite materno, por meio de orientações personalizadas para cada uma das mães doadoras, e o recolhimento das coletas é realizado em domicílio, todas as sextas-feiras.

Para doar é preciso apresentar xerox da carteira de pré-Natal com os resultados dos exames de HIV, Hepatite B e C e VDRL (sífilis) negativos.

O leite materno é a alimentação ideal para todas as crianças. Por sua composição de nutrientes é considerado um alimento completo e suficiente para garantir o crescimento e desenvolvimento saudável do bebê durante os primeiros dois anos de vida. É um alimento de fácil e rápida digestão, completamente assimilado pelo organismo infantil.

Para receber mais informações ou tirar dúvidas com profissionais e técnicos da saúde a respeito da doação de leite materno, o telefone para contato é o (17) 3405-9787.