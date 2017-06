Segundo familiares, os resultados dos exames constataram que ele está com broncopneumonia causada por bactéria

publicado em 20/06/2017

Da redação

O padre Silvio Roberto, de Votuporanga, está internado na Unidade de Terapia Intensiva, UTI, no Hospital Beneficência Portuguesa em São José do Rio Preto. Segundo familiares, ele está internado desde o último domingo (18). Ele passou por exames e os resultados constataram que ele está com broncopneumonia causada por bactéria, o que levou o padre a ter febre, falta de ar, cansaço e tosse.

Neste momento, ele encontra-se estável, sem febre e está sendo medicado e monitorado. De acordo com Manoela Sanchez, sobrinha do padre, o quadro é tranquilo e ele encontra-se na UTI somente para uma melhora mais rápida.

A equipe médica pede a compreensão de todos porque não serão permitidas visitas. “A família agradece todas as manifestações de carinho, amizade, orações e sobretudo o amor que todos demonstram ao tão querido padre Silvio Roberto”, disse Manoela Sanchez, sobrinha do padre.