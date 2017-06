Mantimentos foram arrecadados durante três palestras promovidas pela Subseção e serão utilizados para fornecimento de refeições

publicado em 12/06/2017

Santa Casa recebeu a doação de 215 quilos de alimentos da OAB local

A 66ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Votuporanga começou a semana com ação solidária. A unidade entregou ontem 215 quilos de alimentos para a Santa Casa de Votuporanga, beneficiando assim centenas de pacientes e acompanhantes.

Os mantimentos foram arrecadados durante a realização de três palestras, ocorridas entre maio e junho, com a parceria com Departamento de Cultura da OAB de São Paulo. A primeira foi no dia 29 de maio, sobre o tema “Novidades sobre o Direito Previdenciário”, com dr. Edgard Pagliarani Sampaio. No dia dois, o assunto foi “Lava Jato: ética, cidadania e novas lideranças” com Luiz Flávio Gomes e, no dia cinco, a dra. Kátia Boulos discutiu sobre direito de família no novo Código de Processo Civil (CPC).

O vice-presidente dr. Rodrigo de Oliveira Cevallos comentou sobre a iniciativa. “Estamos promovendo estas palestras e destinando as doações para entidades, como forma de colaborar com o trabalho de cada uma”, afirmou.

Os alimentos foram encaminhados para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital. “Quero agradecer a todos. A Santa Casa é uma instituição com uma causa muito nobre. Oferecemos 1.700 refeições diárias, lavamos quase 2 toneladas de roupas por dia, números que comprovam a quantidade de nossos atendimentos. Somos referência para 53 municípios e exemplo para todo o Brasil. Assistimos 70% Sistema Único de Saúde (SUS), com qualidade e humanização. Cada alimento é muito bem-vindo e colabora com nossa entidade”, destacou o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.