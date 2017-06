A Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde promove no dia 26 deste mês o “III Encontro de Profissionais da Beleza.Com Saúde”. A capacitação é gratuita e direcionada aos profissionais da área de beleza e estética, como manicures, pedicures, podólogos, esteticistas, tatuadores, barbeiros, entre outros.

O objetivo é orientar os profissionais formais e informais sobre as noções de biossegurança, avaliando e reduzindo possíveis riscos à saúde dos clientes e dos trabalhadores, por meio da adoção de procedimentos que garantam mais segurança aos ambientes de trabalho. O evento será no auditório da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) a partir das 7h30. Não será necessária inscrição prévia, basta dirigir-se até o local na data e horário do encontro.

As coordenadoras do evento e técnicas em saúde da Vigilância Sanitária, Elisabeth Fullas e Joana Darc de Oliveira, contam que serão abordados assuntos que irão envolver as Boas Práticas na rotina de trabalho desses profissionais, e norteá-los quanto aos riscos de contaminação e prevenção de doenças infectocontagiosas dentre elas, as micoses, as hepatites B e C, e HIV/AIDS. “Devido ao grande interesse por parte dos profissionais da área de embelezamento e a crescente abertura de novos estabelecimentos, a Vigilância Sanitária realiza este evento que busca reduzir o risco de transmissão de doenças nesses estabelecimentos, através do conhecimento dos procedimentos adequados e das normas vigentes de vigilância que garantem segurança ao ambiente de trabalho, conferindo mais tranquilidade aos profissionais e aos seus clientes”, esclarecem.

Serão repassadas ainda orientações importantes na rotina e organização do trabalho dos profissionais do ramo, propondo recursos que favoreçam e otimizem a limpeza do ambiente, a higienização pessoal, o uso correto de equipamentos de proteção individual, a saúde do trabalhador, a esterilização adequada dos instrumentos, assim como o descarte apropriado dos resíduos.

O risco de contato com o sangue dos clientes aumenta as chances de se contrair as hepatites virais quando a esterilização e a higienização dos instrumentos cortantes e perfurantes não são feitas corretamente, conta a coordenadora do curso. “Grande parte das informações repassadas nessas capacitações é novidade para esse público, por isso a necessidade da presença dos profissionais envolvidos, sendo esta uma questão de saúde pública”, ressaltam as coordenadoras.

Todos os participantes serão certificados. O curso será realizado a partir das 7h30 no auditório da Associação Comercial, localizado à rua Mato Grosso nº 3531.

Mais informações pelo (17) 3405-9787.