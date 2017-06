“Ele está corado, com um semblante muito bom, continua respirando com a ajuda de aparelhos e gradativamente os médicos irão diminuir a sedação", afirmaram os familiares

publicado em 28/06/2017

Da redação

A cirurgia de traqueostomia pela qual o padre Silvio Roberto dos Santos passou na última terça-feira foi bem sucedida. A informação é da tarde de ontem dos familiares do pároco.

“Ele está corado, com um semblante muito bom, continua respirando com a ajuda de aparelhos e gradativamente os médicos irão diminuir a sedação. Temos que ter em mente que esse é um processo lento e demorado. A melhora é gradativa e aos poucos. Degrau por degrau, dia após dia”, afirmaram os familiares.

Eles reforçaram ainda que não liguem no hospital para ter notícias do padre e orientaram para que aguardem as visitas e as informações dos familiares. “Tenham calma e paciência. Tenhamos fé que tudo dará certo. Agradecemos todas as manifestações de carinho, orações, ligações, mensagens, enfim, agradecemos todo o carinho, amor e atenção”, disseram.

O padre Silvio Roberto dos Santos está internado no Hospital Beneficência Portuguesa desde o último dia 4. Ele foi diagnosticado com broncopneumonia causada por bactéria e endocardite, uma infecção no revestimento interno do coração. (Colaborou Gabriele Reginaldo)