publicado em 29/01/2017

A orientação é que a população mantenha os quintais limpos, eliminando possíveis criadouros

Da Redação





O primeiro caso de zika vírus de 2017 foi registrado em Votuporanga. A informação é da Secretaria Municipal da Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, que esclareceu que a vítima foi uma mulher de 62 anos, moradora do bairro Pozzobon.

Segundo a pasta, a paciente passa bem e está sendo acompanhada. “As ações de bloqueio de criadouros e a pulverização já foram realizadas pela Vigilância em Saúde, conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde”, afirmou.

Além desse caso, três pessoas estão com suspeita de chikungunya e outras 32 foram notificadas com dengue neste ano.

Para o controle das doenças na cidade, a Secretaria da Saúde, por meio do Secez (Setor de Controle de Endemias e Zoonoses), realiza rotineiramente visitas nas casas, arrastões, bloqueios, pulverizações, eliminação de criadouros, orientações aos moradores e trabalho de educação em saúde nas escolas, indústrias, clubes de serviços e igrejas.





Mutirões

Os mutirões quinzenais tiveram início no último dia 14 e se estenderão até o final do mês de abril. Os agentes de saúde e de endemias visitam as residências em busca de criadouros e orientam aos moradores sobre as doenças transmitidas pelo mosquito.

A orientação é que a população mantenha os quintais limpos, eliminando possíveis criadouros como garrafas, sacolas plásticas, entre muitos outros recipientes que possam acumular água da chuva. “É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão, limpar calhas, utilizar produtos (detergente, sabão em pó) nos ralos internos e externos, a fim de se evitar a proliferação do vetor”, explicou a pasta.





Sintomas das doenças

Os principais sintomas do zika vírus incluem conjuntivite e febre, que começam a serem sentidos aproximadamente 10 dias após ser picado pelo mosquito. Já os sintomas da chikungunya são febre acima de 39 graus, de início repentino, e dores intensas nas articulações de pés e mãos (dedos, tornozelos e pulsos). Pode ocorrer, também, dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele.