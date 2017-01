Além disso, foram notificados dois acidentes com abelhas e três com serpentes, segundo a Secretaria Municipal de Saúde

publicado em 22/01/2017

Nos primeiros 15 dias do ano, 22 acidentes com escorpião foram notificados na cidade

Os votuporanguenses devem ficar atentos quanto aos animais peçonhentos em Votuporanga neste início de ano. Nos primeiros 15 dias do ano, 22 acidentes com escorpiões foram notificados na cidade. Além disso, foram notificados dois acidentes com abelhas e três com serpentes, segundo a Secretaria Municipal da Saúde.

No mês de janeiro do ano passado, 32 acidentes com escorpiões foram notificados, além de quatro acidentes com aranha e um por conta de abelhas.

Para que mais acidentes com animais peçonhentos não ocorram no município, a Secretaria da Saúde, por meio do Setor de Controle de Endemias e Zoonoses (Secez) orienta a população para que mantenha os quintais limpos, sem acúmulo de entulho (madeiras, tijolos, pedras) e matéria orgânica (folhas, frutos e fezes de animais em decomposição). Locais como esses são favoráveis para a proliferação de pequenos insetos, como baratas e aranhas, principal fonte de alimento dos escorpiões.

“O Secez (Setor de Controle de Endemias e Zoonoses) realiza ações de vistoria nas residências e manejo ambiental para os escorpiões e serpentes. A população deve manter os quintais sempre limpos, ralos e portas vedados, além de verificar constantemente camas, sofás, berços, roupas e calçados”, explicou a pasta.

A recomendação é evitar o trânsito no local do enxame de abelhas e no caso de picadas em pessoas com alergia, dirigir-se à UPA – 24h (Unidade de Pronto Atendimento) ou Hospital do Pozzobon “Fortunata Germano Pozzobon”. “A mesma recomendação vale para os acidentes com escorpiões, cobras e aranhas”, afirmou a Secretaria Municipal da Saúde.

