Segundo boletim médico desta segunda-feira (16), Edinho teve uma evolução no quadro médico

publicado em 16/01/2017

Edinho é praticante do ciclismo e muito conhecido na cidade

Da Redação

De acordo com boletim médico da Santa Casa de Votuporanga, na manhã desta segunda-feira (16), o estado de saúde do ciclista F.C.W, de 54 anos, conhecido como Edinho japonês do Santander, teve uma evolução e encontra-se estável. O paciente segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Edinho deu entrada no Pronto Socorro da Santa Casa no último sábado (14), por volta das 19h29, apresentando parada cardíaca. Segundo relato de amigos, Edinho estava com um grupo de amigos pedalando de Parisi e já chegando na vicinal de Valentim Gentil quando a parada cardíaca aconteceu. Os amigos imediatamente iniciaram massagem cardíaca e acionaram o resgate.