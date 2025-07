Ação de coleta de lixo eletrônico na cidade de Nhandeara tem grande participação da população

Ação de coleta de lixo eletrônico na cidade de Nhandeara tem grande participação da população (Foto: Prefeitura de Nhandeara)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA campanha de coleta de lixo eletrônico foi um sucesso em Votuporanga na última sexta-feira. Por conta disso, os pontos de coleta na cidade e em Ida Iolanda permanecerão disponíveis até hoje.“Se você ainda não participou, essa é a chance de fazer a sua parte! Todo o material arrecadado será revertido para a Apae de Nhandeara, unindo solidariedade e responsabilidade ambiental”, destaca a Prefeitura Municipal. A ação é uma parceria da Prefeitura, por meio da Divisão de Meio Ambiente (Diman), com o Leo Clube de Nhandeara.O descarte correto de lixo eletrônico, como computadores, notebooks e baterias, é fundamental para a preservação do meio ambiente e a saúde pública. Esses equipamentos contêm substâncias tóxicas, como mercúrio, chumbo e cádmio, que, quando descartadas de forma inadequada, podem contaminar o solo, a água e o ar, causando sérios danos à natureza e à saúde humana. Além disso, muitos desses materiais são recicláveis e podem ser reaproveitados na fabricação de novos produtos, reduzindo a extração de recursos naturais. Por isso, é essencial que a população se conscientize e utilize pontos de coleta específicos ou programas de reciclagem para dar o destino correto a esses resíduos.A iniciativa tem como objetivo oferecer à população um destino ambientalmente correto para materiais que não devem ser descartados no lixo comum, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a conscientização da comunidade.Durante a ação, serão recolhidos diversos tipos de resíduos eletrônicos, como computadores, notebooks, monitores, teclados, mouses, celulares, tablets, carregadores, cabos e fios, televisores, baterias, pilhas, entre outros itens que, quando descartados de forma inadequada, podem causar sérios danos ao solo e à água devido à presença de metais pesados e outros componentes tóxicos.De acordo com o Poder Executivo, a mobilização representa mais uma etapa dos esforços do município para promover práticas sustentáveis e engajar a população em causas ambientais. A Prefeitura destacou: “Uma ação importante para o descarte correto de materiais e para a preservação do meio ambiente. Contamos com a colaboração de toda a população”.