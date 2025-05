O município de Parisi foi reconhecido com o Prêmio de Excelência Educacional (IEE), fruto do bom desempenho no Saresp

publicado em 20/05/2025

A avaliação, promovida anualmente pela Secretaria da Educação, é direcionada aos alunos dos 2º e 5º anos do Ensino Fundamental (Foto: Governo do Estado de SP)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A cidade de Parisi se destacou no cenário educacional ao ser reconhecida com o Prêmio de Excelência Educacional concedido pelo Instituto de Excelência em Educação (IEE). A premiação foi resultado do excelente desempenho dos alunos na Avaliação Estadual – Saresp (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), aplicada em 2024.

A avaliação, promovida anualmente pela Secretaria da Educação, é direcionada aos alunos dos 2º e 5º anos do Ensino Fundamental e segue critérios técnicos e pedagógicos rigorosos para medir o rendimento escolar nas redes públicas de ensino. Segundo a Prefeitura de Parisi, o resultado deste ano reflete o comprometimento de toda a comunidade escolar com a qualidade da educação no município.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Irene Zaneti Fonseca – ETI, unidade de ensino da rede municipal, superou a meta estabelecida para o Saresp 2024. A escola tinha como objetivo alcançar a nota 8,07, mas ultrapassou as expectativas e obteve a nota 8,64, conforme boletim oficial divulgado nesta semana.

De acordo com a Prefeitura, esse desempenho expressivo é fruto de um trabalho conjunto envolvendo escola, famílias e poder público. A gestão municipal afirma que o alinhamento entre essas esferas tem sido fundamental para proporcionar um ambiente de aprendizado eficaz, demonstrando que ações coordenadas podem produzir resultados significativos e transformadores.

A direção da Emef Irene Zaneti Fonseca – ETI fez um agradecimento especial aos pais e responsáveis pelos alunos, destacando a importância da frequência diária para o sucesso escolar. Também foi reconhecido o empenho dos professores, cuja dedicação e preparo constante das aulas foram apontados como essenciais para o desempenho alcançado. Por fim, a escola homenageou os alunos dos 2º e 5º anos, que, segundo a equipe pedagógica, demonstraram com competência os conhecimentos adquiridos ao longo do ano letivo.