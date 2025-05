A manhã de terça-feira, foi marcada por um momento especial na EMEI Ana Maria de Jesus, localizada na cidade de Cardoso

publicado em 22/05/2025

A EMEI Ana Maria de Jesus, localizada em Cardoso, recebeu a campanha de vacinação (Foto: Prefeitura de Cardoso)

A manhã de terça-feira (20), foi marcada por um momento especial na EMEI Ana Maria de Jesus, localizada na cidade de Cardoso. As crianças da unidade participaram ativamente da Campanha Nacional de Vacinação nas Escolas, oportunidade em que puderam atualizar suas cadernetas de vacinação e reforçar a proteção contra diversas doenças.

A ação contou com a presença da equipe da saúde municipal, que esteve na escola realizando a vacinação com todo cuidado e acolhimento necessário para garantir o bem-estar dos pequenos.

Para tornar esse momento ainda mais significativo, cada criança vacinada recebeu um “Certificado de Coragem”, em reconhecimento por enfrentar com bravura o medo da agulhinha. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de levar saúde diretamente ao ambiente escolar e promover a conscientização sobre a importância de manter as vacinas em dia.