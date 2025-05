A CEM Professora Nilza Costa Rodrigues, localizada na cidade de Álvares Florence, recebeu recentemente uma coleção de livros em Língua Brasileira de Sinais

publicado em 22/05/2025

O CEM Professora Nilza Costa Rodrigues recebeu livros em Língua Brasileira de Sinais (Libras) (Foto: CEM Professora Nilza Costa Rodrigues)

Daniel Marques

A CEM Professora Nilza Costa Rodrigues, localizada na cidade de Álvares Florence, recebeu recentemente uma coleção de livros em Língua Brasileira de Sinais (Libras). A iniciativa faz parte de uma ação voltada à promoção da inclusão e foi viabilizada pela Prefeitura Municipal de Álvares Florence.

Os livros foram conquistados durante uma visita da Administração Municipal à Secretaria Estadual de Educação, em São Paulo. O material recebido tem como objetivo ampliar o acesso à leitura e ao conhecimento para pessoas com deficiência auditiva, promovendo maior inclusão no ambiente escolar. A escola comemorou a chegada das obras: “Um passo importante para a inclusão! Recebemos coleções de livros em libras, adquiridos pela Administração Municipal durante visita à Secretaria Estadual de Educação em São Paulo. É uma conquista que amplia o acesso à leitura e ao conhecimento para pessoas com deficiência auditiva.”

A Língua Brasileira de Sinais, conhecida como Libras, é a forma de comunicação utilizada pelas comunidades surdas no Brasil. Ela possui estrutura gramatical própria e é reconhecida oficialmente como meio legal de comunicação e expressão desde a Lei nº 10.436, de 2002. Assim como qualquer outra língua, Libras é composta por regras específicas, que incluem movimentos das mãos, expressões faciais e corporais, e organização sintática distinta do português.

Libras serve para permitir que pessoas surdas se comuniquem de forma plena e eficaz, tanto entre si quanto com ouvintes que conhecem a língua. É utilizada em contextos diversos, como na educação, em ambientes familiares, no trabalho, em serviços públicos e na mídia. Ao possibilitar essa comunicação, Libras garante o direito à informação, à expressão e à participação social das pessoas com deficiência auditiva.