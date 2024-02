Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em uma casa e também um estabelecimento comercial de um pré-candidato a prefeito da cidade vizinha

publicado em 01/02/2024

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em uma casa e também um estabelecimento comercial de Claudinei do Skinão (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Polícia Federal deflagrou ontem uma operação em Valentim Gentil com o objetivo de apurar a prática de supostos crimes eleitorais. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em uma casa e também um estabelecimento comercial de um pré-candidato a prefeito da cidade vizinha.

De acordo com as informações iniciais, a ação tinha como objetivo apurar denúncias de transferência irregular de títulos de eleitores. O alvo da PF teria sido o empresário Claudinei Carvassan Rodrigues, popularmente conhecido como Claudinei do Skinão.

Na casa do empresário a os policiais federais apreenderam um aparelho celular e também apurou informações a respeito do caso. Ninguém foi preso.