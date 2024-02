As oportunidades são para as cidades de São José do Rio Preto, Sorocaba e Bauru; o edital está disponível no site da Fundação Carlos Chagas

publicado em 02/02/2024

As vagas abrangem diferentes cargos e níveis de escolaridade, com oportunidades para técnicos administrativos e etc (Foto: Reprodução/Cetesb)

Fernanda Cipriano

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) lançou uma oportunidade para profissionais de diversas áreas, com a abertura de um edital de concurso público que contempla mais de 200 vagas em várias regiões do estado, incluindo Bauru, São José do Rio Preto e Sorocaba.

As vagas abrangem diferentes cargos e níveis de escolaridade, com oportunidades para técnicos administrativos, técnicos ambientais e especialistas em áreas específicas, tanto para candidatos de nível médio quanto para os de nível superior. Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se cargos como advogado, analista administrativo, analista ambiental e analista de tecnologia da informação.

Os interessados têm o período entre 8 e 31 de janeiro de 2024 para realizar suas inscrições através do site da Fundação Carlos Chagas. Para garantir a participação, é necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que é de R$ 55 para cargos de nível médio e R$ 90 para cargos de nível superior.

As provas objetivas estão programadas para o dia 17 de março, representando uma oportunidade para os candidatos demonstrarem seus conhecimentos e habilidades relacionados aos cargos desejados. A Fundação Carlos Chagas será responsável pela organização e aplicação das provas, garantindo um processo transparente e justo para todos os participantes.