Os postos Podium e Império foram lacrados após denúncias de adulteração nos combustíveis

publicado em 24/05/2021

Na determinação da ANP, os fiscais determinaram a lacração das bombas de combustíveis, mantendo o processo de investigação (Fotos: Reprodução/Região Noroeste)

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) lacrou dois postos de combustíveis em Fernandópolis. A ação, que contou com o apoio da Polícia Militar, ocorreu segunda-feira (24).O primeiro a ser lacrado foi o Posto Podium, que fica ao lado de uma loja de materiais para construção, localizado na avenida Duque de Caxias, no bairro Jardim do Trevo. O segundo a ser lacrado pela ANP foi o Posto Império, no final da avenida Líbero de Almeida Silvares, no bairro Coester.Segundo as informações preliminares, haviam diversas denúncias de combustíveis adulterados nesses postos, mas os donos dificultaram a averiguação dos combustíveis, realizada pelos fiscais da ANP.Na determinação da Agência, os fiscais determinaram a lacração das bombas de combustíveis, mantendo o processo de investigação. Há, também, informações extraoficiais de que um inquérito já está em andamento sobre os casos de adulteração nos combustíveis.Diversos clientes relataram que tiveram problemas nos seus veículos após terem abastecido nos dois postos que foram lacrados no município.