publicado em 21/10/2020

A medida tomada pelo secretário de regulação e supervisão da educação superior, Danilo Dupas Ribeiro, suspende também o ingresso de novos estudantes durante os próximos seis meses (Foto: Reprodução/CidadãoNET)

A Universidade Brasil esclareceu que está tomando as devidas providências jurídicas e administrativas em relação a portaria nº 327, de 16 de outubro de 2020, publicada no dia 19 no Diário Oficial da União. Ainda segundo a nota, todo o esforço da instituição de ensino está concentrado no intuito de reverter o mais rapidamente possível a situação em prol dos alunos da universidade.A decisão da suspensão do vestibular de medicina da universidade foi publicada no Diário Oficial da União pelo MEC - Ministério da Educação – na segunda-feira, 19. A medida tomada pelo secretário de regulação e supervisão da educação superior, Danilo Dupas Ribeiro, suspende também o ingresso de novos estudantes durante os próximos seis meses.Sobre a suspensão, a Universidade Brasil tem 30 dias para apresentar recurso.*CidadãoNET