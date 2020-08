Em quatro anos, trio teria desviado do Hospital de Câncer de Jales R$ 700 mil

publicado em 13/08/2020

Prédio do Hospital de Câncer de Jales: desfalques cometidos pelos suspeitos são calculados em pelo menos R$ 700 mil (Foto: Gilberto Marques/saopaulo.sp.gov.br)

O Tribunal de Justiça reduziu para menos da metade as penas de prisão dos três condenados por desvio de R$ 700 mil do Hospital do Câncer de Jales, entre 2013 e 2016. Segundo o Ministério Público, o trio usou o dinheiro num esquema de fraudes para locação e abastecimento de veículos, diárias em hotel, serviços de tecnologia e até para happy hour. Na Justiça de Jales, eles foram sentenciados em abril de 2019 a penas que, somadas, chegaram a 90 anos de prisão. O três recorreram em liberdade.O caso veio à tona em 2016, quando Roger Mauro Dib, então administrador do hospital, e os funcionários Leandro Sampaio de Souza e Gustavo Viale Berti foram presos durante a operação Corrente do Bem da Polícia Federal. Na época, a PF armou que eles usaram o dinheiro até para comprar biscoitos e picanha.Três anos depois, foram condenados pelo juiz Adílson Vagner Ballotti, titular da 5ª Vara Criminal de Jales. Roger, denunciado como o mentor e chefe do esquema, foi sentenciado a 43 anos e nove meses de prisão. Gustavo recebeu uma condenação de 31 anos e seis meses e Leandro pegou 16 anos e dez meses. Os três foram condenados a cumprir a pena em regime inicial fechado.No Tribunal de Justiça, as defesas pediram absolvição. Os advogados de Roger alegaram que o fato da PF ter usado algemas no dia da prisão inuenciou o "ânimo" das testemunhas, o que teria prejudicado sua defesa.A defesa de Leandro fez o pedido com a armação de que o réu não teria "integrado os planos espúrios entre os demais corréus", arma trecho do acórdão.Em relação ao Roger, os desembargadores Camilo Lélis e Euvaldo Chaib negaram a armação da defesa de que houve prejuízos em relação ao uso de algemas. Eles entenderam também que não houve irregularidade durante inquérito da PF e reconheceram as provas.Ao analisar o recurso, os desembargadores concluíram que havia uma associação criminosa e que Roger era "o verdadeiro planejador" dos crimes usando os funcionários para "levar a cabo os delitos que imaginava", como escreveu o relator, Roberto Porto.Por outro lado, os desembargadores consideraram como "indesejável" o agravamento das penas em relação aos crimes e reduziram consideravelmente as penas usadas como base para sentença. Com isso, a sentença de Roger foi reduzida para 17 anos e dois meses de prisão, em regime fechado.Gustavo teve a sentença reformada para dez anos e três meses de prisão, em regime fechado. No caso do Gustavo, os desembargadores também absolveram-no da acusação de que usou créditos do hospital para comprar alimentos para consumo próprio ou reuniões de amigos.Por último, o TJ também reduziu a pena de Leandro para cinco anos de prisão, em regime semiaberto.As defesas Roger, segundo o processo, aliciou Leandro e Gustavo para, por meio de empresas de locação de veículos, transportes, tecnologia de informações, máquinas de lanches, posto de combustíveis e hotéis, prestassem serviços superfaturados para o hospital para beneciá-los.As acusações foram relatadas por testemunhas, auditoria e direção do hospital.O advogado de Gustavo, Danilo Antonio Moreira Favaro, armou que irá recorrer. "Nós defendemos uma perícia judicial e imparcial". A defesa de Roger também irá recorrer nas instâncias superiores. "Buscamos pela anulação do processo, por vícios insanáveis da 1ª instância, ou absolvição", disse o advogado Rogério Luis Adolfo Cury.O Diário não obteve retorno da defesa de Leandro até a conclusão do texto. A promotoria também não se manifestou.As fraudes no Hospital do Câncer Aluguel de veículos Gustavo Viale Berti, ex-servente de pedreiro e auxiliar administrativo do hospital, criou duas empresas de locação de veículos apenas para ceder vans para a instituição. uma delas, inclusive, não tinha nenhum veículo em seu nome e atuava irregularmente, já que nãotinha autorização para o transporte de cargas perigosas, embora zesse essa atividade em nome do hospitalDuplo salário Leandro Sampaio de Souza, responsável pelo setor de informática do hospital, criou uma empresa apenas para prestar serviços de tecnologia da informação para a instituição, ao custo total de R$ 13,7 mil, de acordo com a Polícia Federal. Assim, recebeu duas vezes pelo mesmo serviço.Em 2013, Roger Mauro Dib, gerente do hospital em Jales, arrendou o Palace Hotel a preços supostamente superfaturados para hospedar pacientes e familiares de outras cidades.Combustível e ocina Roger, Gustavo e Leandro abasteciam e consertavam seus veículos particulares com dinheiro do hospital, diz a PF. Em três anos, os pagamentos com notas scais da instituição somam R$ 26 mil.De 2014 até este ano, Roger determinou que Leandro cuidasse das máquinas de snacks na recepção do hospital. Desde então, o hospital pagava pelos produtos e pelo aluguel das máquinas, mas o lucro ia para Leandro.Roger colocava na conta do hospital compras particulares, inclusive para festas, em supermercados de Jales. Em uma ocasião, retirou 18 quilos de picanha “moída” para “pratos especiais”, conforme depoimento do dono do supermercado onde a compra foi feita. Ele também é suspeito de desviar biscoitos do estoque destinado aos pacientes*Diário da Região/Francela Pinheiro