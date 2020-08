Um dos casos mais recentes aconteceu na madrugada desta terça-feira, 18, no João Paulo 2º

Antes destes dois casos, nos dias 13 e 15, respectivamente, uma garota de 13 anos e um adolescente de 16 foram baleados, ambos no Santo Antônio (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Dois jovens foram vítimas de tentativa de homicídio a tiros em Rio Preto em menos de 24 horas. Somente em agosto deste ano, ocorreram quatro crimes do tipo em circunstâncias parecidas: os autores descem de motos ou carros, disparam contra as vítimas e fogem. A polícia suspeita de ligação entre os crimes, que teriam por trás uma briga entre bairros da zona Norte. Nenhum dos autores de disparos foi preso.Um dos casos mais recentes aconteceu na madrugada desta terça-feira, 18, no João Paulo 2º. Segundo informações do boletim de ocorrência, um servente de 29 anos relatou que dois homens passaram em uma moto e atiraram - o tiro pegou nas nádegas. O jovem disse que não conseguiu identicar os suspeitos. A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa, sem risco de morte.No segundo caso, que aconteceu na tarde de segunda-feira, 17, no bairro Santa Catarina, a vítima é um estudante de 18 anos. Em depoimento à polícia, ele armou que estava com alguns amigos próximos a sua casa, quando dois adolescentes desceram de um veículo e atiraram. O jovem correu para sua residência, fechou a porta e conseguiu se proteger dos disparos, que acertaram o muro da casa. O jovem não ficou ferido.Antes destes dois casos, nos dias 13 e 15, respectivamente, uma garota de 13 anos e um adolescente de 16 foram baleados, ambos no Santo Antônio.Conforme apurado pelo Diário, a Polícia Militar de Rio Preto suspeita que as tentativas de homicídios sejam motivadas por uma rixa entre bairros da zona Norte, que teria começado após uma disputa por uma mulher.Como parte da estratégia de prevenção, a PM arma que tem feito operações no Santo Antônio para aumentar o patrulhamento das ruas e a apreensão de armas.Como são crimes de autorias desconhecidas, vão ser investigados pelo delegado Alceu Lima de Oliveira Júnior, responsável pela delegacia de homicídios, na Divisão Especial de Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto. "Estamos trabalhando no esclarecimento dos crimes. Ainda vou apurar se há ligação entre estas duas tentativas registradas recentemente", diz o delegado.*Diário da Região/Marco Antonio dos Santos