A Polícia Federal de Jales cumpriu dois mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira, 13, nas cidades de Fernandópolis e Santa Fé do Sul. Dois homens são suspeitos de envolvimento em fraudes no sistema de renovação do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Equipamentos eletrônicos e documentos foram apreendidos nas casas dos investigados.

A ação está relacionada a desdobramentos da Operação Vagatomia, que investigou fraudes no Fies e venda de vagas em um curso de medicina da Universidade Brasil, em Fernandópolis, no ano passado.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal. Depois da Operação Vagatomia, a PF recebeu informações sobre a atuação de um ex-funcionário da universidade, que estaria praticando fraudes no sistema de concessão e renovação de financiamentos estudantis. Com o apoio de pelo menos um aluno do curso de medicina, o ex-funcionário estaria cooptando outros alunos interessados no pagamento de valores indevidos para a renovação fraudulenta de financiamentos, que estavam bloqueados em razão de suspeitas de fraudes.

De acordo com a polícia, os equipamentos eletrônicos, mídias e documentos apreendidos foram encaminhados para a sede da PF em Jales para serem analisados.