Crescimento populacional dos municípios foi bem inferior a média nacional e estadual, mantendo praticamente a mesma população de dez anos atrás

publicado em 29/08/2020

Américo de Campos e Cosmorama praticamente pararam no tempo em relação ao número de habitantes (Foto: Redes sociais)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brSeguindo com a análise dos números divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) sobre a estimativa populacional de 2020, observa-se que Américo de Campos e Cosmorama praticamente pararam no tempo em relação ao número de habitantes.Conforme os dados do Instituto, em 2010, Américo de Campos estava com 5.706 moradores e Cosmorama 7.214. Dez anos depois, Américo foi para 5.981 (275 moradores a mais), uma média de 27 novos habitantes por ano, e Cosmorama foi para 7.298, 84 a mais, média de apenas oito novos moradores por ano.Em números percentuais, a média de crescimento das duas cidades da região foi bem menor do que a nacional (11%) e estadual (12,2%). Enquanto Américo de Campos apresentou um crescimento de 4,8% em dez anos, Cosmorama cresceu apenas 1,1%.