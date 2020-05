Faculdade, que foi alvo de operação da Polícia Federal no ano passado, vai poder reabrir o curso de medicina

publicado em 21/05/2020

Policiais federais dentro da Universidade Brasil durante a Operação Vagatomia, executada em setembro do ano passado (Foto: Colaboração/Voz da Cidade)

O Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta quinta-feira, 21, no Diário Oficial da União, decisão do Secretário de Regularização e Supervisão do Ensino Superior da instituição, Ricardo Braga, que mantém em funcionamento o curso de medicina da Universidade Brasil, em Fernandópolis.O MEC acata recurso judicial liminar impetrado pela Universidade Brasil para suspender apuração feita pelo ministério, mas não paralisação a investigação em andamento pela Polícia Federal.No ano passado, a instituição foi alvo de investigação para apurar suspeita de superlotação no curso de medicina. Operação Polícia Federal resultou na prisão preventiva de dezenas de pessoas, entre integrantes da reitoria, diretores e prestadores de serviço da faculdade, suspeitos de venda de vagas e aprovação na prova Revalida, para profissionais de saúde formados foram do Brasil, além de fraudes no Fies e Prouni.De acordo com a faculdade, um representante da reitoria está em reunião, na sede do MEC, em Brasília, para estudar como será adotada a reabertura das vagas dos cursos. A instituição diz que a medida foi tomada após a implantação de "importantes mudanças pelo novo reitor, Felipe Sigollo, como a revisão de diversos processos, a elaboração de um novo Código de Ética - formulado por um corpo diretivo técnico e atendendo as necessidades de compliance -,entre muitas outras ações.""Com o apoio do deputado federal Fausto Pinato, que é de Fernandópolis, do prefeito da cidade, André Pessuto (DEM), que se reuniu com Sigollo na última segunda-feira, do provedor da Santa Casa do município, Marcos Chaer, e da sociedade civil, a medida reforça a importância da Universidade para a região", diz a nota da instituição.No último mês, segundo a universidade, foi concluído o trabalho da Comissão Especial que analisou a situação acadêmica e documental de cada aluno matriculado em Medicina no campus de Fernandópolis.*Diário da Região