publicado em 30/05/2020

(Foto: Reprodução/Diário da Região)

Um empresário de Catanduva morreu na madrugada deste sábado, 30. O corpo foi encontrado no cruzamento da Rua Paraíba com a Rua Maranhão, região central da cidade localizada a cerca de 60 quilômetros de Rio Preto.De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no chão com um ferimento na cabeça. A suspeita é que ele foi morto após uma briga em um bar.A vítima, Neto Mazzi, de 51 anos, é conhecida da cidade e sua família possui comércio em Catanduva. O suspeito pelo crime não foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.*Diário da Região