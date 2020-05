A dupla iria distribuir a carga em pontos de drogas da cidade

publicado em 04/05/2020

Droga estava no porta-malas do carro do casal

Um casal foi preso com 16 tijolos de maconha escondidos dentro do porta-malas do carro, no sábado (2), no bairro Três Marias, em Rio Preto.Segundo informações do Batalhão de Ações Especiais (Baep), que fazia um patrulhamento no local, os suspeitos estavam em um Hyundai/HB20 preto quando foram abordados.Ainda de acordo com a polícia, a dupla iria distribuir a carga em pontos de drogas da cidade. Eles foram encaminhados para o Plantão Policial e ficaram presos à disposição da Justiça.* Por DLNews