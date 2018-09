Em 2008, Pinato foi julgado pelo Tribunal de Júri e absolvido por quatro dos sete votos

24/09/2018

Edilberto Donizeti Pinato pelo assassinato do engenheiro José Carlos Lemos, em novembro de 2002 (Foto: Arquivo Pessoal)





Fonte: Diário da Região



O Tribunal do Júri de Fernandópolis julga nesta segunda-feira, 24, o advogado Edilberto Donizeti Pinato pelo assassinato do engenheiro José Carlos Lemos, em novembro de 2002. A vítima foi morta com três tiros, dentro do prédio da Sabesp, onde trabalhava. Na versão de Pinato, o engenheiro tinha um caso com a mulher. O homicídio aconteceu durante uma discussão entre eles. Na ocasião, o advogado ficou 40 dias preso.Em 2008, Pinato foi julgado pelo Tribunal de Júri e absolvido por quatro dos sete votos. O Ministério Público recorreu da decisão ao Tribunal de Justiça, os procuradores acataram o recurso e dez anos depois Pinato volta ao banco dos réus pelo crime.Edilberto Pinato é pai do atual deputado federal pelo Partido Progressista, Fausto Pinato. Julgamento, presidido pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Fernandópolis, Vinicius Castrequini Bufulin, começou por volta das 9h30 desta segunda e não há previsão de horário para o encerramento.Na acusação está o promotor de Justiça Marcos Antônio Lélis. Já na defesa estão três advogados, entre eles Alberto Zacharias Toron conhecido no País pela defesa de políticos, como o senador Aécio Neves.