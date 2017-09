Nas três vezes, o menor foi encaminhado para a delegacia, onde foi ouvido e liberado em seguida

Um adolescente de 17 anos, D.H.P., foi apreendido o e liberado três vezes em dois dias pela Polícia Militar de Cosmorama. Nas três vezes, o menor foi encaminhado para a delegacia, onde um Boletim de Ocorrência foi registrado e o delegado de plantão ouviu e liberou o infrator.

Segundo informações da PM, a primeira apreensão foi realizada na última sexta-feira (22), durante o Cosmorama Rodeo Fest. Os policiais surpreenderam o adolescente do lado de fora do evento com 9 gramas de maconha escondidas dentro da cueca. Ele foi conduzido para a delegacia, onde foi ouvido e liberado em seguida.

Já na última segunda-feira (25), o adolescente furtou uma loja de perfumes. A polícia, ao ser acionada, deu início ao patrulhamento e conseguiu localizar o menor entrando em sua residência, sendo o mesmo abordado em seguida. Os objetos furtados já haviam sido vendidos pelo indiciado. Os policiais conseguiram encontrar a pessoas que comprou os objetos furtados e ambos foram conduzidos para a delegacia e liberados em seguida.

Após ser liberado, o menor se dirigiu para o terminal rodoviário de Cosmorama, onde por lá efetuou um roubo. Novamente foi seguido pela PM e detido. Ao chegar à delegacia, o delegado de plantão, via telefone, solicitou que libertasse o menor após registrar o B.O.