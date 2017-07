Rainha da 'sofrência' sobe ao palco em Araçatuba pela primeira vez. Dupla Fiduma e Jeca também se apresenta nesta sexta-feira

publicado em 07/07/2017

cantora Marília Mendonça abre nesta sexta-feira (7) a grade de shows da Expô Araçatuba, que será realizada até o próximo domingo (16), no recinto de exposições da cidade. Além da cantora, quem também sobe ao palco é a dupla Fiduma e Jeca. Confira aqui os preços dos ingressos.

Marília Mendonça é uma das principais vozes femininas no atual sertanejo. Seus sucessos se tornaram hits e estouraram em cadeia nacional. Marília Mendonça começou com uma média de 15 shows por mês, hoje, faz 25 e é conhecida como rainha da "sofrência". Algumas das principais músicas dela são “Infiel”, “Eu Sei De Cor”, “Amante Não Tem Lar” e “Como Faz Com Ela.”

A 58ª Exposição Agropecuária de Araçatuba é o maior evento do agronegócio da cidade e região. Ao todo, serão 21 shows, já que além das atrações duplas de todas as noites, no dia 16 haverá show dedicado às crianças: a Expô Kids, com show que será realizado a partir das 18h.

A Expô

Este ano, a exposição deve reunir 2,5 mil animais, entre bovinos, equinos e ovinos em exposição e também nos três leilões que serão realizados durante a feira. A expectativa é de movimentar R$ 8 milhões só no agronegócio.

Confira a programação da Expô de Araçatuba

Sexta-feira (7): Fiduma & Jeca / Marília Mendonça

Sábado (8): Anitta / Jorge e Mateus

Domingo (9): Matheus / Kauan e Alok

Segunda-feira (10): Filhos do Homem / Preto no Branco

Terça-feira (11): Daniel Gama / Paulo Maya

Quarta-feira (12): Salk / NX Zero

Quinta-feira (13): Gustavo Mioto / Henrique e Juliano

Sexta-feira (14): Maiara e Maraísa / Wesley Safadão

Sábado (15): Luan Santana / Pedro Paulo e Alex