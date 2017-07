Empresa que gerencia a área azul vai abrir sindicância para o caso; mulher comprou o cartão, mas não preencheu

publicado em 07/07/2017

Carro da mulher teve a lateral riscado (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma representante comercial de 28 anos procurou a polícia afirmando que teve o carro riscado por um fiscal de Área Azul, nesta quarta-feira (5), no bairro Redentora, em São José do Rio Preto (SP). Foi feito um termo circunstanciado na delegacia.

A mulher contou aos policiais que o fiscal, de 52 anos, vendeu um cartão de estacionamento rotativo para ela. Como ela estava com pressa, pediu ao fiscal se poderia preencher o cartão quando voltasse, já que não iria demorar para retornar. O fiscal da área azul consentiu que ela fizesse isso.

De acordo com a polícia, a mulher ficou 15 minutos no prédio onde trabalha e ao voltar, viu um comunicado de advertência no carro. A mulher então voltou para dentro do prédio para pegar a chave do carro, e ao voltar, foi avisada que o carro tinha sido riscado pelo fiscal.

O fiscal disse para a polícia que quando reparou que a mulher não voltou em meia hora para preencher o cartão, deixou a advertência. Ao retornar e ver que a advertência tinha sido retirada, "se sentiu desvalorizado e em uma atitude impensada", pegou uma pedra e riscou o carro da mulher.

O fiscal da zona azul disse para a polícia que se arrependeu do que fez. A Emurb (Empresa Municipal de Urbanismo), que controla a área azul em Rio Preto, disse que foi surpreendida com a atitude do funcionário que sempre apresentou bons antecedentes, está há sete anos na função. O termo circunstanciado já foi confeccionado e a diretoria da Emurb irá abrir sindicância e tomar as medidas administrativas cabíveis.