Pai e filhos são mortos em frente à residência onde moravam; suspeito de praticar o crime ainda está foragido, segundo a Polícia Civil daquela cidade

publicado em 08/07/2017

Aline Ruiz

Um duplo homicídio foi registrado na madrugada deste sábado (8) em Cardoso, por volta das 4h40. Segundo a Polícia Civil daquela cidade, um senhor de 65 anos, identificado como Jacinto Lopes dos Santos, foi morto com um tiro na nuca, e o seu filho de 28 anos, Fábio Lopes dos Santos, com um tiro no peito. Ainda não há informações sobre o suspeito de ter praticado o crime, que a princípio foi identificado como J.V.R., que fugiu em uma Montana, de cor prata.

Em conversa com o A Cidade, o investigador da Polícia Civil de Cardoso, João Paulo, afirmou que já deu início nas oitivas. “Estamos ouvindo testemunhas, até o momento não temos informações sobre o motivo do crime e também não temos certeza de quem efetuou os disparos. O que podemos afirmar é que o autor fugiu em uma Montana, de cor prata, e já está sendo procurado pela polícia”, explicou.

O crime aconteceu em frente à residência das vítimas, que moravam com outros familiares na rua Paraná, próximo ao campo da Vila Urias. Segundo informações preliminares, a suspeita é de que o possível autor dos disparos, J.V.R., tenha ido até a casa dos dois cobrar uma dívida no valor de R$ 20. Neste momento Fábio foi em direção ao possível autor, que atirou contra ele e o pai. Um dos tiros atingiu o peito do rapaz e o outro a nuca do senhor. O autor fugiu em seguida.

Ainda segundo a Polícia Civil daquela cidade, ambas as vítimas possuem antecedentes criminais por furto e roubo. “Mas ainda não é possível afirmar o real motivo do crime e quem foi o autor, que ainda está desaparecido”, concluiu.