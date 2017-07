Segundo bombeiros, pneu do veículo estourou, motorista perdeu controle da direção e carro capotou

publicado em 04/07/2017

Seis veículos se envolveram em engavetamento depois que o carro pegou fogo (Foto: Graciela Andrade/TV Tem)

Um carro pegou fogo depois de capotar, na manhã desta terça-feira (4), na rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista do veículo seguia pela pista no sentido Capital, quando na altura do acesso à avenida Murchid Homsi, o pneu do carro estourou. A mulher perdeu o controle da direção e o veículo capotou. Ela estava sozinha, conseguiu deixar o carro antes do fogo se alastrar e não se feriu. Confira como está o trânsito em Rio Preto.

Devido ao acidente, o trânsito na rodovia ficou bastante lento e, por isso, seis carros se envolveram em um engavetamento, mas ninguém ficou ferido.

Uma das faixas da pista ainda está interditada. A orientação é para que os motoristas que passam pelo local dirijam com muito cuidado.