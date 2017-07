Caso aconteceu no Centro de Detenção Provisória em Rio Preto (SP).

publicado em 06/07/2017

Caso aconteceu no Centro de Detenção Provisória (Foto: Reprodução/TV TEM)

Uma auxiliar de limpeza de 25 anos foi detida enquanto tentava entrar com dois chips de celular no Centro de Detenção Provisória (CDP), em São José do Rio Preto (SP).

O flagrante aconteceu durante uma abordagem de rotina no sábado (1º), mas o caso só foi registrado nesta quarta-feira (5). De acordo com informações do boletim de ocorrência, os chips estavam dentro de uma Bíblia.

Durante a revista, os agentes penitenciários encontraram os objetos. Ela confessou aos policiais que levaria os chips para um detento de 32 anos. A mulher foi liberada e vai responder por entrada ilegal de aparelho móvel de comunicação em estabelecimento prisional.