Comemoração de Corpus Christi foi em clima de solidariedade; provedor agradece a iniciativa

publicado em 05/07/2017













Neste ano, a celebração de Corpus Christi teve um significado ainda mais especial para Álvares Florence. A Paróquia São João Batista vivenciou o amor ao próximo, arrecadando 140 quilos de alimentos para a Santa Casa de Votuporanga.

A comunidade se mobilizou para a causa. “Na missa de Corpus Christi, foram entregues os mantimentos como arroz, óleo, macarrão, feijão, entre outros. As coordenadoras das pastorais e o padre Luiz Vassalo decidiram que as doações seriam destinadas para Hospital, que atende tão bem nossa população”, contou Rosilda Batista da Silva, diretora de Saúde do Município.

Os alimentos serão encaminhados para o Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa, responsável pelo fornecimento de aproximadamente 1.700 refeições diárias de pacientes e acompanhantes.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Arrecadações de alimentos nos auxiliam em nosso orçamento, reduzindo despesas com compras e suprindo nossa demanda. Quero agradecer a cada um que doou, cada item é de grande valor para Hospital, principalmente para nossos pacientes. Vocês não imaginam como esta colaboração é importante e necessária”, disse.