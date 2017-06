Assim como aconteceu em Votuporanga, o “projeto dos portões” está dando o que falar em Fernandópolis

publicado em 23/06/2017

A proposta dos portões foi apresentada pela vereadora de Fernandópolis Neide Nunes Garcia Gomes (PP)

Daniel Castro

Assim como aconteceu em Votuporanga, o “projeto dos portões” está dando o que falar em Fernandópolis. A proposta da vereadora Neide Nunes Garcia Gomes (PP) visa proibir portões basculantes de abrirem para o lado de fora da casa.

O jornal A Cidade tentou entrar em contato com a vereadora, e quem atendeu foi seu marido, João Garcia, que também já foi vereador. Em conversar com a reportagem, ele afirmou que poderia falar em nome da mulher. De acordo com João, a proposta “não tem nada a ver com Votuporanga”, uma vez que a iniciativa já tinha sido estudada há algum tempo.

O ex-vereador explicou que a intenção de fazer a proposta aconteceu após eles constatarem o perigo de alguns portões que abrem para fora, no entanto, de início, o objetivo era que o projeto fosse para casas no centro da cidade. “Em locais mais distantes, com menos movimento, entendemos que não há necessidade. Agora, no centro, o volume de pessoas é grande”, falou.

João Garcia garantiu ainda que o projeto pode sim ser retirado. Ele ressaltou que o trabalho do vereador é legislar, levantar propostas “e não ficar parado”. “A proposta foi colocada para ser analisada, e ao que tudo indica as pessoas não concordaram, então se for assim o projeto pode ser retirado sem problema nenhum. É assim que funciona, e nós atendemos a população”, comentou.