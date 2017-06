O projeto deverá ser analisado pelas comissões e apreciado em plenário a partir do mês de agosto, após o recesso parlamentar

publicado em 21/06/2017

Vereadora Neide Nunes Garcia Gomes, de Fernandópolis (Foto: Região Noroeste)

Um projeto de lei proposto pela vereadora Neide Nunes Garcia Gomes pretende proibir portões basculantes de abrirem para o lado de fora da casa em Fernandópolis. A mudança é uma cópia de um decreto proposto pelo prefeito de Votuporanga, João Dado, que causou polêmica na cidade.

Neide Garcia quer alteração na Lei Municipal 1.843, que instituiu o Código Sanitário de Posturas do Município de Fernandópolis. A matéria, se aprovada pelos vereadores, valerá para novas edificações ou imóveis que promoverem reformas e adequações.

A vereadora quer evitar que a calçada ou passeio pública sobre qualquer tipo de obstáculo que possa causar danos ou dificuldades aos pedestres. Desta forma, ficaria proibido o sistema tradicional de aberturas de portões para a rua.

As novas edificações serão obrigadas a instalarem portões que abram para as laterais. A outra opção é o aumento no tamanho da garagem que possibilite maior espaço para que o portão basculante abra para o lado de dentro das edificações.

O projeto deverá ser analisado pelas comissões e apreciado em plenário a partir do mês de agosto, após o recesso parlamentar.