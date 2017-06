Heitor Coelho Vicente foi preso no dia 26 de maio com a prima, R.C.R.D., de 26 anos, e um homem, O.S.B.J., de 23 anos

publicado em 22/06/2017

O policial militar de 32 anos que estava preso por tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma, em Fernandópolis, foi solto na quarta-feira, 21. Heitor Coelho Vicente foi preso no dia 26 de maio com a prima, R.C.R.D., de 26 anos, e um homem, O.S.B.J., de 23 anos. A reportagem tentou falar com o advogado do policial, Douglas Fontes, mas não conseguiu.





De acordo com Saulo Carvalho Palhares Beira, delegado da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), que fez as prisões, a polícia chegou à casa no Jardim Araguaia durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.





R. e O. foram indiciados por tráfico e associação criminosa. Na residência foram encontradas algumas porções de maconha, balanças e apetrechos, segundo o delegado, indicativos de tráfico. “No quintal daquela casa foi observado que havia buracos no solo e uma ferramenta escavadeira com sujidades de terra, a indicar que possivelmente tenha sido utilizada para enterrar ou retirar drogas da terra”, afirma.





Foram apreendidos também dois carros, um com placa de Campinas e outro de Pedranópolis. Da residência no Jardim Araguaia, os policiais seguiram para a casa que Heitor indicou sendo como sua, na área rural de Pedranópolis. Lá, no guarda-roupa, foram encontradas duas armas de fogo e munição. Uma pistola calibre .40 é de propriedade da Polícia Militar e a outra, um revólver Taurus calibre 38, estava com a numeração suprimida.





Heitor está na corporação desde 2004. Ele foi apresentado ao comandante da companhia e, se sua prisão for mantida pela Justiça, deverá ser encaminhado provisoriamente ao presídio militar Romão Gomes, na Capital paulista. De acordo com o delegado Saulo, os três suspeitos permaneceram em silêncio durante o flagrante e disseram que vão se manifestar em juízo. O PM permaneceu preso no 16º Batalhão da Polícia Militar, em Fernandópolis, tendo sido encaminhado posteriormente para o Presídio Militar Romão Gomes, em São Paulo.





A mulher foi encaminhada para a cadeia de Nhandeara e o homem de 23 anos para a de Guarani d’Oeste.