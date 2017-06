Criança foi socorrida e levada para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu e acabou morrendo

publicado em 19/06/2017

Criança foi levada para a Santa Casa de Araçatuba, mas não resistiu (Foto: Reprodução/TV TEM)

Um bebê de seis meses morreu nesta segunda-feira (19) em uma escola de Araçatuba (SP). De acordo com a polícia, a suspeita é de que a menina tenha morrido engasgada. A Polícia Civil vai aguardar o laudo do exame de corpo de delito para abrir um inquérito.

Segundo informações da polícia, a bebê estava dormindo com as outras crianças em uma sala. Quando as crianças acordaram, funcionários notaram que ela ainda não tinha despertado. Ao checarem, viram que a criança estava desfalecida e começaram fazer o procedimento para reanimá-la enquanto o resgate estava a caminho.