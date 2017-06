Operação começa hoje e termina no domingo (18); é esperado um aumento médio de 35% no movimento nas rodovias durante o feriado

publicado em 14/06/2017

Da redação

A Polícia Rodoviária co meça hoje a “Operação Corpus Christi 2017” para reforçar o policiamento e fiscalização de trânsito nos mais de 1.600 km de rodovias estaduais. A operação vai até o domingo (18). É esperado um aumento médio de 35% no movimento durante o feriado.

Durante a operação, será intensificada a fiscalização do uso do cinto de segurança e dispositivos de retenção; dos limites de velocidade; da condução de veículos sob efeito de álcool e outras substâncias psicoativas; de ultrapassagens proibidas; de motocicletas e seus condutores, dentre outras infrações de trânsito.

“Os Policiais Militares Rodoviários empregarão viaturas de quatro e duas rodas, etilômetros (popularmente conhecidos como “bafômetros”) para a fiscalização da alcoolemia, radares portáteis para a fiscalização de velocidade, binóculos para a fiscalização de infrações em movimento, principalmente de motociclistas, além de efetuarem o monitoramento das rodovias por intermédio das câmeras dos CCO – Centros de Controle Operacional da Concessionária e do COI – Central de Operações e Informações do DER”, informou a Polícia Militar Rodoviária.

Segundo a 3ª Companhia de Policiamento Rodoviário, o desenvolvimento dessa operação tem como objetivos prioritários a proteção à vida e a fluidez do trânsito. “Assim, todo o esforço e empenho do policiamento serão concentrados na prevenção e repressão aos atos relacionados com a Segurança Pública, garantindo a obediência às normas relativas à segurança do trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes, proporcionando, deste modo, aos usuários das rodovias, um trânsito em condições seguras”, afirmou a Companhia.

Álcool e trânsito

A Polícia alerta que o motorista flagrado dirigindo sob a influência de álcool será penalizado com multa de R$ 2.934,70, retenção do veículo e suspensão do direito de dirigir por doze meses, além de responder criminalmente pela sua conduta, dependendo das circunstâncias, com pena de detenção de seis meses a três anos.

Orientações

Aos motociclistas as orientações são no sentido de que não transitem entre as faixas de rolamento nas rodovias, mantendo distância segura dos demais veículos na via, em cumprimento à lei e zelando pela segurança de todos.