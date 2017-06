Ele se acidentou no último dia 15, em Araçatuba, quando foi atingido por labaredas e óleo fervendo de um tacho para fritura

publicado em 26/06/2017

O jovem Gustavo Henrique Alcântara, 19 anos, morreu na manhã deste domingo (25), em um hospital de Bauru, onde se tratava de queimadura de terceiro grau.

Ele se acidentou no último dia 15, em Araçatuba, quando foi atingido por labaredas e óleo fervendo de um tacho para fritura.

O acidente doméstico ocorreu na casa da família do rapaz, na rua Wandenkolk, bairro Novo Paraíso.

Com boa parte do corpo queimado, o rapaz foi internado em estado grave na Santa Casa de Araçatuba. Um dia depois, ele foi transferido para o Hospital de Bauru.

A reportagem do RegionalPress conversou hoje com o pai de Gustavo, o senhor Manoel Messias Vieira Alcântara.

Muito triste, ele contou que recebeu a notícia sobre a morte do filho na manhã deste domingo, dentro e um ônibus que seguia de Araçatuba para Bauru.

O velório do jovem está previsto para ocorreu a partir das 21h deste domingo na capela funerária da avenida Prestes Maia.

Acidente

Na tarde do dia do acidente, a vítima teria sido atingida por labaredas quando fritava salgados em um tacho com óleo fervendo. Um acidente fez com que o óleo e o fogo se propagassem contra o próprio corpo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, substâncias inflamáveis, como o álcool, devem ser mantidas longe do fogo, seja no fogão ou na churrasqueira.

Também é preciso muito cuidado ao manusear óleo quente, e verificar, principalmente, se a panela utilizada está bem posicionada, para evitar que caia ou vire sobre o fogão.

DICAS

Conforme especialistas, se a queimadura for causada por substância inflamável (álcool, gasolina, thinner):

– Apague a chama com um pano limpo úmido (de preferência)

– Esfrie a lesão com água gelada ou corrente

– Proteja a área queimada com um pano limpo

– Não alimente a vítima