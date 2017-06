O fato aconteceu na região do 2° Batalhão de Polícia Militar do Interior, em Araçatuba

publicado em 24/06/2017

Eduardo, que comemorou oito anos neste mês, surpreendeu os policiais militares sargento André, cabo Lopes e cabo Luciane, ao convidá-los para sua festinha de aniversário, que, inclusive, teve como temática a Polícia Militar.





O fato aconteceu na região do 2° Batalhão de Polícia Militar do Interior, em Araçatuba. “Foi a melhor festa de aniversário que tive!”, confessou Eduardo, a todos os que estavam no evento.





Sua mãe Camila, disse que o filho tem muita admiração pela Polícia Militar, que ele pretende tê-la como profissão.





Afirmou ainda que, enquanto os policiais militares não tivessem chegado, não autorizou que ninguém cantasse os ‘parabéns’ a ele ou cortasse o bolo.









Os policiais ficaram muito contentes pela surpresa, manifestação de carinho e respeito para com a Polícia Militar.