O pacote prevê investimento de R$ 361,7 milhões em 23 rodovias

publicado em 27/06/2017

O governador do Estado, Geraldo Alckmin, anunciou nesta terça-feira, em cerimônia do Palácio dos Bandeirantes, a recuperação da rodovia SP-461 – Péricles Belini, no trecho de Votuporanga a Cardoso. A reivindicação é antiga e vem sendo cobrada pelo deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), que participou do evento em que foi anunciado um pacote de obras com investimento de R$ 361,7 milhões. Os recursos são para 23 rodovias estaduais, em 51 municípios.

A rodovia Péricles Belini está inserida em um pacote de recuperação de 11 estradas, perfazendo 336, quilômetros, cujos investimentos serão de R$ 193,6 milhões. No caso da SP-461, serão aproximadamente 40 quilômetros que serão totalmente recuperados, com recapeamento da pista, melhora dos acostamentos e sinalização de solo, com faixas refletivas e taxões, proporcionando maior segurança aos motoristas.

Na semana passada, também a pedido do deputado Carlão Pignatari, o governo do Estado anunciou a construção de alças no trecho em que a SP-461 cruza Votuporanga. Foi feita a duplicação, porém as alças não foram contempladas no projeto, prejudicando o acesso de veículos para a cidade vice-versa. Também houve muita reclamação dos moradores dos bairros localizados além da rodovia. Para a construção das alças, o governo deve investir cerca de R$ 3 milhões.

No anúncio desta terça-feira, o governador Alckmin adiantou que o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) está abrindo licitações para todas as frentes de trabalho do pacote de obras. Também estiveram presentes o superintendente do DER, Ricardo Volpi e o secretário estadual de Logística e Transporte, Laurence Casagrande Lourenço.