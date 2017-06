Amanda Canuto é de Olímpia (SP), mas mora com marido e filhos há oito anos na Inglaterra; mulher está com três tumores na cabeça e no pulmão

publicado em 16/06/2017

Família e amigos de uma mulher de Olímpia (SP), que vive há mais de 10 anos na Europa, fazem uma vaquinha na internet para trazê-la de volta ao Brasil. Amanda Canuto, de 30 anos, está com câncer terminal em Sutton, nos arredores de Londres, e a família faz campanha na internet para arrecadar dinheiro para que ela volte ao interior de São Paulo.

Segundo a família, Amanda tem três tumores na cabeça e um no pulmão. Ela, que foi para Europa trabalhar, hoje vive em uma cama e precisa de cuidados de um home care, já que está com parte do corpo paralisado, além de estar com a visão debilitada.

De acordo com Lucas, a passagem para Amanda voltar para o Brasil custa oito mil libras, algo em torno de R$ 30 mil. A família em Olímpia é de origem simples e Lucas diz que está desempregado. Na Inglaterra, a única fonte de renda é o que o marido dela ganha como motorista, em uma distribuidora de vinhos.

“Atualmente, minha mãe deixou o emprego dela no Brasil e foi para lá cuidar da minha irmã. A sogra dela também largou tudo para ajudar a cuidar da Amanda. Tem ainda os custos do home care. Para voltar ao Brasil, minha irmã precisa vir em uma maca, deitada, com aparelhos e médicos acompanhando a situação dela”, afirma.

Família

Amanda vive na Inglaterra com o marido e dois filhos, Miguel, de 3 anos, e Gabriel, de 6 anos. Ela foi com o marido, que é de Guaraci (SP), tentar a vida na Europa, há 11 anos, e há oito moram no país do Reino Unido.

O marido dela trabalha como motorista em uma distribuidora de vinhos, enquanto Amanda, quando tinha condições, fazia faxinas e trabalhava como autônoma. Amanda tem como grande desejo voltar para o Brasil com toda a família e, assim, poder ficar ao lado de seu pai, irmãos, avó e sobrinhos.

A vaquinha

A campanha para arrecadar o dinheiro começou nesta terça-feira (13) e arrecadou cerca de 30% do esperado. No site, amigos, familiares e até pessoas que não a conhecem deixam recado na internet.

Uma vaquinha em um site europeu também foi criada por amigos de Amanda que moram em Londres. “Amanda, você vai conseguir realizar esse desejo. Você merece estar ao lado de quem você ama. Estou rezando por todos vocês. Fiquem com Deus”, escreveu uma colaboradora.