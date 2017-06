Seus cuidadores informaram que a criança bebeu leite em grande quantidade, por volta das 22h30, antes de dormir

publicado em 24/06/2017

Um bebê de oito meses morreu nesta sexta-feira, 23, em Rio Preto. A suspeita é que ele tenha se engasgado com leite.





Segundo o boletim de ocorrência, a criança, moradora do bairro Parque das Flores, foi levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Jaguaré. A equipe médica que o atendeu constatou que o bebê estava com obstrução de vias aéreas, sem pulsos periféricos e centrais e rigidez cervical.





Seus cuidadores informaram que a criança bebeu leite em grande quantidade, por volta das 22h30, antes de dormir. Na UPA foram feitas manobras de ressuscitação cardiopulmonar. No entanto, apesar dos esforços médicos, foi constatada a morte da criança.





Fonte: Diário da Região