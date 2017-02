A declaração de Jacob foi feita após o anúncio da coletiva com a imprensa organizada pelo prefeito André Pessuto

publicado em 04/02/2017

O vereador de Fernandópolis Murilo Jacob (Foto: Região Noroeste)

"Se ele (vereador Dr. Ali) teve urticária na questão do Hemocentro, com essa notícia do aumento de vagas para o curso de Medicina em Fernandópolis, ele vai ter um derrame", essa foi à frase do vereador de Fernandópolis, Murilo Jacob, durante o anúncio de mais 48 vagas para o curso de Medicina na Unibrasil, antiga Unicastelo.

A declaração de Jacob foi feita após o anúncio da coletiva com a imprensa organizada pelo prefeito André Pessuto, que juntamente com a diretoria da Unibrasil, anunciaram o aumento no número de vagas para o curso em Fernandópolis.

O vereador de Votuporanga recentemente declarou na tribuna da Câmara que “uma cidade com 80 mil habitantes perder para Fernandópolis me dá urticária”. Dr. Ali ainda citou que seria um absurdo Fernandópolis ter uma unidade do Hemocentro e Votuporanga não.

As declarações do vereador de Votuporanga, delegado aposentado, teria instigado a rivalidade entre as duas cidades. O prefeito de Votuporanga João Dado tentou amenizar a situação a pedido de um parlamentar federal. Dr. Ali Hassan Wanssa revidou.

Fonte: Região Noroeste