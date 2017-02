Os atacantes Victor Gasques Pansani e Rafael Pires Neto atuarão no Grêmio Novorizontino e Ituano, respectivamente

publicado em 04/02/2017

Amigos desde criança, eles serão adversários na disputa do Campeonato Paulista da categoria Sub-15

Mais dois atletas revelados pela Escolinha Municipal de Futebol de Valentim Gentil irão compor as categorias de base de tradicionais equipes do Estado de São Paulo. Os atacantes Victor Gasques Pansani e Rafael Pires Neto, que começaram na escolinha local aos 5 anos de idade, atuarão no Grêmio Novorizontino e Ituano, respectivamente. Amigos desde criança, eles serão adversários na disputa do Campeonato Paulista da categoria Sub-15.

É provável, porém, que Victor e Rafael não sejam os únicos talentos de Valentim Gentil a realizarem o sonho de jogar em grandes clubes. De acordo com Ademilson de Souza Pianta, o professor Baianinho, coordenador da Escolinha Municipal de Futebol há mais de 15 anos, mais três atletas da cidade serão observados por grandes times após o carnaval.

Vale lembrar que o mais famoso jogador revelado pela escolinha de futebol de Valentim Gentil é o polivalente zagueiro/volante Luiz Gustavo Tavares Conde, que pertence ao Palmeiras, mas está emprestado ao Munique 1860, da Alemanha, após passar por Vitória-BA, Ferroviária-SP e Avaí-SC.

Papel social

Baianinho faz questão de ressaltar o papel social exercido pela escolinha na vida dos atletas. “Nosso objetivo não é só formar jogadores profissionais. É também estimular a vida familiar e escolar dos alunos, tanto que eles precisam ter boas notas para participar dos treinos”.

O coordenador ressalta também o apoio recebido da Prefeitura Municipal, que além de disponibilizar o Centro Desportivo Raphael Cavalin, este ano já forneceu diversos equipamentos e materiais esportivos para jogos e treinamentos. Atualmente, mais de 220 crianças e adolescentes da cidade frequentam a Escolinha Municipal de Futebol, de segunda a sexta-feira, no horário após as aulas.