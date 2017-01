Desafio é promovido neste sábado, às 20h

publicado em 27/01/2017

Da redação

Um bar de Fernandópolis vai trazer uma novidade para a região neste fim de semana. O “Seu Pedro” decidiu trazer o “Desafio da Cerveja” para a população. O desafio consiste em beber 50 cervejas em 2h, caso não consiga, os participantes devem pagar a conta. O desafio será realizado amanhã (28), às 20h, na rua Brasil, 1.394, em Fernandópolis.A informação foi divulgada por meio das redes sociais durante a semana.

Para participar é necessário montar uma equipe com quatro pessoas, sendo uma delas mulher. Haverá apenas um time ganhador. A mesa que terminar primeiro as 50 cervejas inteiras, dentro de 2h, será a campeã, segundo a organização. A cerveja escolhida é a Itaipava 600 ml. O time campeão não pagará a conta, e os quatro integrantes ganharão uma noite de rodízio de espetos.

Os times que não conseguirem completar o desafio em primeiro lugar deverão pagar o que foi consumido. As mesas ficarão na parte de dentro, com um fiscal e um garçom exclusivo. Serão oito times nesta edição. As inscrições podem ser feitas pelo (17) 99755-2627.

Segundo a organização, alguns critérios podem desclassificar a equipe. “Não será permitido levar os copos ao banheiro ou a área de fumante. Se isso ocorrer, o time está desclassificado. Se algum participante for pego jogando cerveja fora, o time também será desclassificado”, explicou.