Em período chuvoso, população deve ter mais cuidados com o quintal para evitar a proliferação do mosquito transmissor

publicado em 25/01/2017

A Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis fez um balanço dos casos de dengue, zika e chikungunya confirmados no ano de 2016. Ao todo, foram:795 de dengue, 17 de zika e 01 de chikungunya.Em 2017, por enquanto, nenhuma confirmação das três doenças. Foram notificadas 13 suspeitas de dengue, com sete descartados e seis ainda aguardam resultados de exames; de zika houve uma notificação que foi descartada poranálise laboratorial e de chikungunya, nenhuma suspeita.

Em período chuvoso, como neste mês de janeiro, a população deve redobrar os cuidados para evitar a proliferação do mosquitoAedes Aegypti, que precisa de água parada para reproduzir. O Aedesé o transmissor destas três doenças, além da febre amarela, que já se manifestou em um macaco em Fernandópolis.No ano de 2015, foram 1.154 casos de dengue na cidade.

Com relação à zika, das 17 pessoas doentes em 2016, quatro eram gestantes e a confirmação deu-se por exame laboratorial do Instituto Adolfo Lutz, 12 foram diagnosticadas por análise clínica-epidemiológica e uma por laboratório particular.A chikungunya teve o primeiro caso confirmado na cidade no dia 4 de outubro do ano passado.