População deve procurar as unidades de saúde para verificar se precisa ser imunizado

publicado em 04/01/2017

A Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis continua com a campanha intensificada de vacinação contra a Febre Amarela. Até o momento, já foram imunizadas 1.988 pessoas, sendo 368 em residências, 226 no período noturno na Central da Saúde, 156 funcionários do Hospital de Ensino Santa Casa de Fernandópolis e 1.238 nas unidades de saúde.

Fernandópolis confirmou no dia 26 de dezembro a morte de um macaco infectado com Febre Amarela. O animal foi encontrado no dia 8 de dezembro, em uma mata entre o asilo São Vicente de Paulo e o Recanto do Tamburi. Por isso, a necessidade de imunizar todos os moradores que estejam com a vacina em atraso.

Como a transmissão urbana da febre amarela só é possível através da picada de mosquitos Aedes Aegypti, a prevenção da doença deve ser feita evitando sua disseminação. Os mosquitos criam-se na água, portanto, qualquer recipiente como caixas d'água, latas, pneus, garrafas acabam sendo ambientes ideais para que a fêmea do mosquito ponha seus ovos, de onde nascerão larvas que, após desenvolver-se na água, se tornarão novos mosquitos. Deve-se evitar o acúmulo de água parada em recipientes destampados, e, além disso, ser tomadas medidas de proteção individual, como a vacinação contra a febre amarela.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica do município, todos precisam ficar atentos aos sinais da Febre Amarela, que são: febre alta, calafrios, dor de cabeça forte, mialgia (dor muscular), fraqueza, náusea e vômito, durante cerca de três dias e icterícia (corpo amarelado). Quem apresentar qualquer um desses sintomas deve procurar atendimento médico imediatamente.

Este é o primeiro registro da doença em animais no município. Não há nenhum caso em humanos até o momento. Quando um macaco for encontrado morto, a Vigilância Epidemiológica precisa ser comunicada imediatamente pelo telefone (17) 3442-6809.